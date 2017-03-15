Меган Фокс разделась в рекламе и спасла бренд

Меган Фокс – модель и звезда «Трансформеров» – опубликовала на своей страничке в социальной сети снимки из рекламной фотосессии новой коллекции белья бренда Frederick’s of Hollywood. 30-летняя актриса, за последние годы снявшаяся в нескольких эпизодах сериала «Новенькая» и двух фильмах киносерии «Черепашки-ниндзя», не часто радует поклонников свежими фотографиями. На этот раз Меган смогла всех удивить – столь откровенных снимков она не делала с момента, как решила сосредоточиться на семейной жизни.

На опубликованной в «Инстаграме» Меган Фокс фотографии она запечатлена в бирюзовом комплекте белья и чёрных чулках. Снимок она снабдила интригующим комментарием, в котором сообщила, что ближе к праздничному сезону 2017 года (День Благодарения и Рождество) она представит собственную коллекцию белья.