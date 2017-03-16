Суд реабилитировал актрису из сериала «Кухня» по делу об избиении мужа

Пресненский суд Москвы сегодня отменил приговор, вынесенный актрисе из сериала «Кухня» Елене Ксенофонтовой . Она была осуждена к штрафу в размере 5 тысяч рублей по делу об избиении ее бывшего гражданского мужа.

Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, суд второй инстанции удовлетворил апелляционную жалобу Ксенофонтовой. «Суд и отменил приговор мирового судьи, а производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава преступления», — сказала она.

26 декабря 2016 года судья 377-го судебного участка Пресненского района столицы признал артистку виновной в побоях (ч.1 ст. 116 УК РФ). Потерпевшим от действий Ксенофонтовой был признан ее бывший гражданский супруг, адвокат Александр Рыжих . Именно он инициировал возбуждение дела так называемого частного обвинения против гражданской экс-супруги. Заявитель утверждал, что в ходе ссоры Елена нанесла ему «более трех ударов в голову, в правую височную часть, а также в область средней лицевой части».

Сама подсудимая утверждала, что все было наоборот: она защищалась от напавшего на нее Александра, который повалил ее на кровать и выкручивал ей руки. Ранее в интервью различным СМИ артистка утверждала, что после расставания с Рыжих он захотел забрать у нее четырехкомнатную квартиру, на которую ранее оформил дарственную, а также отобрать шестилетнюю дочь Софью.