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Суд реабилитировал актрису из сериала «Кухня» по делу об избиении мужа
Пресненский суд Москвы сегодня отменил приговор, вынесенный актрисе из сериала «Кухня» Елене Ксенофонтовой. Она была осуждена к штрафу в размере 5 тысяч рублей по делу об избиении ее бывшего гражданского мужа.
Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, суд второй инстанции удовлетворил апелляционную жалобу Ксенофонтовой. «Суд и отменил приговор мирового судьи, а производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава преступления», — сказала она.
26 декабря 2016 года судья 377-го судебного участка Пресненского района столицы признал артистку виновной в побоях (ч.1 ст. 116 УК РФ). Потерпевшим от действий Ксенофонтовой был признан ее бывший гражданский супруг, адвокат Александр Рыжих. Именно он инициировал возбуждение дела так называемого частного обвинения против гражданской экс-супруги. Заявитель утверждал, что в ходе ссоры Елена нанесла ему «более трех ударов в голову, в правую височную часть, а также в область средней лицевой части».
Сама подсудимая утверждала, что все было наоборот: она защищалась от напавшего на нее Александра, который повалил ее на кровать и выкручивал ей руки. Ранее в интервью различным СМИ артистка утверждала, что после расставания с Рыжих он захотел забрать у нее четырехкомнатную квартиру, на которую ранее оформил дарственную, а также отобрать шестилетнюю дочь Софью.
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