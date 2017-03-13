Названа причина смерти сына продюсера «Ласкового мая»

Молодой человек почувствовал себя плохо 10 марта примерно в 21:00. Он гулял со своей подругой в районе Болотной площади и неожиданно упал на землю. Один из свидетелей инцидента оказался врачом Научного центра неврологии, он пытался реанимировать Александра Разина в течение 20 минут. Медику дважды удавалось восстановить пульс, однако он тут же пропадал.

В больницу молодого человека доставили уже в состоянии клинической смерти.

Александра Разина похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище в Москве.