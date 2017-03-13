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Названа причина смерти сына продюсера «Ласкового мая»
Сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Александр скончался от сердечного приступа. У 16-летнего подростка был порок сердца, который протекал бессимптомно. Об этом сообщает LIFE.
Молодой человек почувствовал себя плохо 10 марта примерно в 21:00. Он гулял со своей подругой в районе Болотной площади и неожиданно упал на землю. Один из свидетелей инцидента оказался врачом Научного центра неврологии, он пытался реанимировать Александра Разина в течение 20 минут. Медику дважды удавалось восстановить пульс, однако он тут же пропадал.
В больницу молодого человека доставили уже в состоянии клинической смерти.
Александра Разина похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
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