Названа причина смерти сына продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Экспертиза выявила у 16-летнего сына продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Александра порок сердца, который был у него с детства и протекал бессимптомно. Причиной смерти молодого человека стал сердечный приступ. Об этом сообщил Life.ru.

Александр вместе с девушкой шел по улице на Болотной площади 10 марта около 21:00. Пара успела перейти дорогу, после чего молодой человек упал на асфальт. Около него тут же остановили несколько машин, чтобы оказать помощь. Один из проходящих мимо людей оказался врач Научного центра неврологии Алексеем Кащеевым, который пытался реанимировать Александра в течение 20 минут.

В процессе сердечно-легочной реанимации удалось дважды восстановить пульс, однако он тут же исчезал. Александр был передан скорой помощи, в больницу он прибыл уже в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось спасти 16-летнего молодого человека.