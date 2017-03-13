Дочь Татьяны Догилевой сбежала из Голливуда

На протяжении четырех лет дочь Татьяны Догилевой Катя жила и училась заграницей: она закончила кембриджские курсы в Англии, а потом поступила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке. Известная мама пророчила дочери прекрасное киношное будущее в Америке, но на деле оказалось куда более прозаично.

«Я приезжала навестить дочь в Нью-Йорке, увидела, как она обивает пороги актерских агентств безрезультатно, — говорит Догилева. — Мне стало грустно, жаль ее, и я предложила приехать в Россию — попробовать себя здесь». И Екатерина переехала в Москву, в родной дом, чему несказанно рада. «Я очень рада быть с мамой, быть в Москве, в доме, где я выросла, — говорит Катя. — Я закончила учебу и вернулась. Я не говорю «Нет» Америке, я говорю «Посмотрим».

Но знаменитая мама рада, что дочь прошла через трудности в Америке. «Они на всем экономят. Америка хорошая школа для самостоятельности, — говорит Догилева. — У нее была мечта — выучиться на актрису в Штатах, и она ее осуществила».