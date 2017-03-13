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Дочь Татьяны Догилевой сбежала из Голливуда
На протяжении четырех лет дочь Татьяны Догилевой Катя жила и училась заграницей: она закончила кембриджские курсы в Англии, а потом поступила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке. Известная мама пророчила дочери прекрасное киношное будущее в Америке, но на деле оказалось куда более прозаично.
«Я приезжала навестить дочь в Нью-Йорке, увидела, как она обивает пороги актерских агентств безрезультатно, — говорит Догилева. — Мне стало грустно, жаль ее, и я предложила приехать в Россию — попробовать себя здесь». И Екатерина переехала в Москву, в родной дом, чему несказанно рада. «Я очень рада быть с мамой, быть в Москве, в доме, где я выросла, — говорит Катя. — Я закончила учебу и вернулась. Я не говорю «Нет» Америке, я говорю «Посмотрим».
Но знаменитая мама рада, что дочь прошла через трудности в Америке. «Они на всем экономят. Америка хорошая школа для самостоятельности, — говорит Догилева. — У нее была мечта — выучиться на актрису в Штатах, и она ее осуществила».
Напомним, в эксклюзивном интервью для 7days.ru Татьяна Догилева и Екатерина рассказали об учебе заграницей и трудностях, которые пережила девушка. «Получив актерское образование в Америке, я не собираюсь работать только за границей, надеюсь, что на родине моя карьера тоже сложится удачно, — говорит Катя. — Я уже получила роли в нескольких российских проектах, буквально на днях вернулась из Санкт-Петербурга, где снималась у режиссера Елены Николаевой».
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