Солистка Serebro Ольга Серябкина обнажилась в лесу

Участница популярной группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала откровенную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница, прикрывшись легкой накидкой, сидит на траве с обнаженными ягодицами.

"Вы знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить? И как - то утром с мыслями, но не о вас, проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить", - приводит "Ридус" сообщение Ольги Серябкиной, которое сопровождает фотоснимок.