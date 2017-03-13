Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали сына

Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательный ыидеоролик с сыном сыном, которого ему в ноябре родила супруга, телеведущая Ксения Собчак . Актер впервые продемонстрировал, как малыш учится плавать, сообщает «Летидор».

«Мне тут накануне рассказали, что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня», — написал Виторган.

Напомним, Ксения Собчак замужем за Максимом Виторганом с 2013 года. В прошлом году, 18 ноября, телеведущая и главный редактор журнала L'Officiel Russia родила сына.