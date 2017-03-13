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Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали сына
Фото: Instagram
Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательный ыидеоролик с сыном сыном, которого ему в ноябре родила супруга, телеведущая Ксения Собчак. Актер впервые продемонстрировал, как малыш учится плавать, сообщает «Летидор».
«Мне тут накануне рассказали, что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня», — написал Виторган.
Мне тут накануне рассказали,что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня;-))) #снятонаsamsung
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
Напомним, Ксения Собчак замужем за Максимом Виторганом с 2013 года. В прошлом году, 18 ноября, телеведущая и главный редактор журнала L'Officiel Russia родила сына.
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