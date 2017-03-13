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Бузова впервые появилась в Instagram после больницы
Фото: @buzova86
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram первое фото после выписки из частной клиники.
Мои дорогие, я наконец-то дома! Это были очень сложные для меня и моих близких дни! Спасибо, что поддерживали меня! Спасибо моей семье и друзьям, которые все время писали и навещали меня. Сейчас мне уже намного лучше. С завтрашнего дня возвращаюсь потихоньку в рабочий строй. Берегите свое здоровье, не повторяйте моих ошибок. Люблю вас.
— Ваша, Ольга Бузова
По словам представителей телеведущей, причиной ее госпитализации стал насыщенный график.
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