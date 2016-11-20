Андрей Разин в тяжелом состоянии после смерти сына

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин находится в тяжелом состоянии после смерти сына. Как оказалось, молодой человек скончался во время свидания на глазах у своей девушки.

Я с сыном Сашей. 2005г. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Ноя 20 2016 в 1:31 PST

Бывший помощник Андрея Разина рассказал, что хорошо знал сына своего коллеги. "Он практически вырос на моих глазах. Для меня стало полной неожиданностью сообщение о его смерти", – цитирует его РЕН-ТВ. Собеседник телеканала отметил, что продюсер находится в тяжелом психологическом состоянии после смерти сына.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Подробности трагедии раскрыли представители продюсера. Они рассказали, что Александр Разин был на свидании в тот момент, когда случилась трагедия.

Судя по всему, возлюбленная Разина стала свидетельницей его кончины. "В этот момент рядом с ним находилась его девушка, с которой они прогуливались", – цитирует Life.ru представителей продюсера "Ласкового мая".

Как оказалось, врачи в течение двух часов пытались спасти Разина. Тем не менее, попытки медиков не увенчались успехом – молодой человек скончался в результате сердечного приступа.

Напомним, о смерти Александра Разина сообщила в социальной сети певица Наталья Грозовская. Молодому человеку только недавно исполнилось 16 лет.

После этого Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал последнюю фотографию с сыном. "Царствие небесное Сашуля", – написал он.