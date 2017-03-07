ВИДЕО: Максим Фадеев возмущен продолжением скандала с Литвиновой и Познером

«Но то, что я увидел дальше в виде извинений Познера и Литвиновой, было одним из самых безобразных и фальшивых действ, когда-либо мною увиденных. За подобные «этюды» даже на первом курсе актерского факультета влепили бы «двойку». Мне показалось, г-н Познер шел извиняться смотреть в глаза Жене нехотя и сутулясь от неловкости . Я думаю, его заблаговременно проинструктировали руководители канала относительно всей его речи. Так как скандал после прошлого эфира вышел немаленький, — рассказал Фадеев. — Но Познер, представьте, на белом глазу извинялся, несмотря на то, что за несколько дней до сегодняшнего эфира он дал интервью, в котором ясно выразил свою позицию. Что ему нет дела до общественного возмущения ситуацией. Что он остается при своем мнении и не считает, что сказал что-то обидное. И, по его мнению, лучше создать отдельный ТВ-конкурс для инвалидов, что-то вроде творческой «Параолимпиады». Что говорит о том, что Познер совершенно ничего не понял и не осознал последствий того, что он наговорил в прошлом эфире.

Но при это в рамках шоу ему пришлось-таки выйти на сцену и сделать несколько «па» в виде извинений, которые звучали так: «Я, конечно, извиняюсь! Но! Вы меня неправильно поняли!». Согласитесь, так не извиняются. И, потом, меня крайне удивил момент с его настойчивым протягиванием Жене руки. Познер ведь видит, что человек стоит, опираясь на костыли. Но он настойчиво требовал рукопожатия, для чего парню пришлось отложить костыль. Это то же самое, если бы он вышел к Жене с подарком в виде футбольного мяча. Может, это очередное завуалированное унижение?»

Напомним, что Евгений, после случившегося скандала отказался от участия в проекте, хотя имел все шансы на победу. Между прочим, Смирнов довольно сухо воспринял извинения Познера и Литвиновой.