Фадеев возмущен поведением Познера и Литвиновой

«Мне показалось, г-н Познер шел извиняться смотреть в глаза Жене нехотя и сутулясь от неловкости. Я думаю, его заблаговременно проинструктировали руководители канала относительно всей его речи», -- написал Фадеев в Instagram

Он отметил, что Познер ранее сформулировал свою позицию, сказав, что было бы правильнее создать отдельный ТВ-конкурс для инвалидов. «Но при этом в рамках шоу ему пришлось-таки выйти на сцену и сделать несколько «па» в виде извинений, которые звучали так: «Я, конечно, извиняюсь! Но! Вы меня неправильно поняли!» -- отметил продюсер. По его мнению, неуместно было и настойчиво предлагать Смирнову руку. «И потом меня крайне удивил момент с его настойчивым протягиванием Жене руки. Познер ведь видит, что человек стоит, опираясь на костыли. Но он настойчиво требовал рукопожатия, для чего парню пришлось отложить костыль. Это то же самое, если бы он вышел к Жене с подарком в виде футбольного мяча. Может, это очередное завуалированное унижение?» -- задался вопросом он.

В предыдущем выпуске шоу с участием Смирнова, который лишился ноги, попав в аварию, Литвинова посоветовала ему пристегнуть вторую ногу, а Познер заявил, что инвалиду на сцене невозможно сказать «нет», поэтому подобные выступления, по мнению телеведущего – «запрещенный прием».

Выслушав извинения, Смирнов объявил, что покидает «Минуту славы». «В проекте я больше участвовать не могу, потому что после случившегося меня уже не смогут оценивать объективно», — пояснил он.

Ситуация вызвала множество возмущенных откликов. После передачи с канала был уволен заместитель главного продюсера музыкального и развлекательного вещания на Первом канале, пропустивший эпизод в эфир. Сам Смирнов не считает такое решение справедливым, он уверен, что работы на телевидении должна была лишиться Рената Литвинова.