Sun: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов

Знаменитый футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время снова станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в семье португальца.

Суррогатная мать в США сейчас вынашивает для португальца близнецов. Очень скоро она должна родить.

"Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся", - рассказал источник.

У 32-летнего Роналду уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.