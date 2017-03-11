Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором

Литвинова и Познер принесли извинения участнику на съемках последнего выпуска передачи перед финалом. "Понимаете, я была так же ранена вашим положением, как, наверно, вы сейчас ранены. Я понимаю, что у вас на сердце. И в силу какого-то эмоционального отношения... Я отношусь к таким людям уже как к победителям априори. Я не хотела просто говорить какое-то другое слово и применила вот этот медицинский термин", – объяснила Рената.

Режиссер попросила Евгения продолжить борьбу за победу в этом шоу, пишет Life.ru. "Я уже сделал свой выбор", – отрезал он. "Не нужно целиком отдаваться этой обиде", – попыталась было уговорить его Рената. "Извините, конечно, вы сказали "продолжать дальше, не сдаваться, бороться", и я иду так по жизни. Именно поэтому я на этой сцене".

"Вы понимаете, что я никак не хотел вас обидеть?" – в свою очередь спросил у артиста Познер. "Я понимаю, что не хотели, но вышло как вышло", – ответил тот. Известный журналист тоже посоветовал Евгению не покидать проект и протянул ему руку. "Зная вас и уважая вас, как профессионала в своей деятельности, я пожал руку. Но тем не менее, я принял другое решение – в проекте я остаться не могу в связи с той ситуацией, которая сложилась вокруг", – объяснил свой выбор Смирнов.

Напомним, скандал на шоу "Минута славы" разразился после выступления танцора-инвалида Евгения Смирнова. После номера Литвинова обратилась к нему с достаточно странным предложением. "Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", – высказалась звезда.

Владимир Познер проголосовал против этого номера. "Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы, – заявил он. – Когда человек выходит, как вы, без ноги, невозможно сказать нет. Нет защиты против этого, ну просто сил нет!" – заявил журналист.