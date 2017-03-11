Сын Андрея Разина умер на улице

Печальную новость сообщила певица Наталья Грозовская, нынешняя спутница жизни экс-солиста и продюсера группы "Ласковый май". Скоропостижная кончина подростка стала для всех шоком.

Певица Наталья Грозовская на своей странице в социальной сети написала: "Друзья,у нас горе... Умер сын Андрея Разина ... Саша Разин... Помолитесь пожалуйста об Упокоении его души...".

Она сообщила и о причине внезапной смерти Александра: "Сердечный приступ. Шел по улице, упал". Парню 20 января исполнилось лишь 16 лет... Но были ли у него проблемы со здоровьем и знали ли о них родители, Наталья не уточнила.

Печальную новость вскоре подтвердил и сам Разин. Он опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен с сыном. "Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля", – подписал кадр Андрей. Поклонники шокированы и шлют слова соболезнования.

Как известно, Александр был рожден от третьей жены Разина Фаины в 2001-м. Кроме того, у Андрея есть еще один сын – Илья от первого брака.