Романтика! Леонардо ДиКаприо и Нина Агдал поужинали при свечах

В прошлом месяце актер Леонардо ДиКаприо появился на премии «Оскар» без своей девушки, модели Нины Агдал . Причем он проигнорировал красную дорожку и появился уже на сцене, чтобы вручить статуэтку за «Лучшую женскую роль» Эмме Стоун , а Нина попала в объективы камер лишь на афтепати Оскара, вечеринке Vanity Fair. В СМИ даже появилась информация, что актер и модель расстались.

Но чуть позже портал People сообщил, что пару видели вместе на закрытой вечеринке Мадонны

Инсайдеры отмечают, что сейчас они «ближе, чем когда-либо». Недавно Лео и Нина отметили полгода своих отношений на вечеринке Джимми Фэллона , ведущего «Золотого глобуса-2017».

«Лео не отрывал глаз от Нины, а потом они очень мило обнимались», - пишет портал People.

И вот, романтики в их отношениях становится все больше и больше. Вчера папарацци застали возлюбленных во время ужина в Беверли Хиллз.

Лео, как всегда, надел кепку, а Нина выбрала нежную блузку белого цвета и джинсы. Кстати, красотка была совсем без макияжа.

Напомним, эта парочка познакомилась еще в 2013, но тогда между ними был лишь легкий флирт. А вот спустя три года, в июле 2016, они встретились на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Тогда-то и начался их бурный роман. С тех пор они не расстаются, отдыхают в Малибу и ходят по магазинам.

Нужно отметить, что счастливый обладатель Оскара скоро появится на экранах. Леонардо сыграл главную роль в «Балладе о Ричарде Джуэлле», которую сам и спродюсировал. В центре сюжета история Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года. Он заметил рюкзак с бомбой и вовремя эвакуировал всех людей. Но через несколько дней сам герой превратился в главного подозреваемого.

Интересно, сможет ли Леонардо получить Оскар за этот фильм?