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Романтика! Леонардо ДиКаприо и Нина Агдал поужинали при свечах
Фото: peopletalk.ru
В прошлом месяце актер Леонардо ДиКаприо появился на премии «Оскар» без своей девушки, модели Нины Агдал. Причем он проигнорировал красную дорожку и появился уже на сцене, чтобы вручить статуэтку за «Лучшую женскую роль» Эмме Стоун, а Нина попала в объективы камер лишь на афтепати Оскара, вечеринке Vanity Fair. В СМИ даже появилась информация, что актер и модель расстались.
Но чуть позже портал People сообщил, что пару видели вместе на закрытой вечеринке Мадонны.
Инсайдеры отмечают, что сейчас они «ближе, чем когда-либо». Недавно Лео и Нина отметили полгода своих отношений на вечеринке Джимми Фэллона, ведущего «Золотого глобуса-2017».
«Лео не отрывал глаз от Нины, а потом они очень мило обнимались», - пишет портал People.
И вот, романтики в их отношениях становится все больше и больше. Вчера папарацци застали возлюбленных во время ужина в Беверли Хиллз.
Лео, как всегда, надел кепку, а Нина выбрала нежную блузку белого цвета и джинсы. Кстати, красотка была совсем без макияжа.
Напомним, эта парочка познакомилась еще в 2013, но тогда между ними был лишь легкий флирт. А вот спустя три года, в июле 2016, они встретились на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Тогда-то и начался их бурный роман. С тех пор они не расстаются, отдыхают в Малибу и ходят по магазинам.
Нужно отметить, что счастливый обладатель Оскара скоро появится на экранах. Леонардо сыграл главную роль в «Балладе о Ричарде Джуэлле», которую сам и спродюсировал. В центре сюжета история Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года. Он заметил рюкзак с бомбой и вовремя эвакуировал всех людей. Но через несколько дней сам герой превратился в главного подозреваемого.
Интересно, сможет ли Леонардо получить Оскар за этот фильм?
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