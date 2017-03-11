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Дочери Филиппа Киркорова напророчили славу
Фото: russianshowbiz.info
Король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что его дочь Алла-Виктория имеет все задатки стать звездой спорта.
Малышка уже занимается художественной гимнастикой, фигурным катанием и танцами, а также постигает азы моды. Ее день, как и папин, расписан буквально по часам.
— Наш великий тренер Ирина Александровна Винер-Усманова прочит Алле-Виктории большое будущее. Она считает, что для успешной спортивной карьеры у моей девочки есть все данные, — рассказал Филипп.
А вот братика Аллы-Виктории Мартина больше тянет к музыке. Он очень любит рэп-культуру и все, что с ней связано.
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