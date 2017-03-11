Дочери Филиппа Киркорова напророчили славу

Король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что его дочь Алла-Виктория имеет все задатки стать звездой спорта.

Малышка уже занимается художественной гимнастикой, фигурным катанием и танцами, а также постигает азы моды. Ее день, как и папин, расписан буквально по часам.

— Наш великий тренер Ирина Александровна Винер-Усманова прочит Алле-Виктории большое будущее. Она считает, что для успешной спортивной карьеры у моей девочки есть все данные, — рассказал Филипп.

А вот братика Аллы-Виктории Мартина больше тянет к музыке. Он очень любит рэп-культуру и все, что с ней связано.