Участники «Голоса» отвернулись от Димы Билана

Наставник популярного телепроекта рассказал о неприятных моментах. Оказалось, бывшие воспитанники часто за спиной говорят о певце гадости.

Дима Билан – один из "ветеранов" вокального шоу "Голос". Он был наставником детских и взрослых сезонов. Поэтому может авторитетно о нем рассуждать. Например, когда шел взрослый "Голос", ходили разговоры, что, мол, убирают самых ярких – сидящие в жюри артисты просто боятся конкуренции.

"Для себя на проекте другой линии поведения, кроме как быть честным с самим собой, я просто не вижу, – рассказал Дима. – Только по принципу: нравится – не нравится. Да, бывают нестыковки. И они связаны прежде всего с тем, что ты не понимаешь, как человек будет выглядеть по телевизору. Допустим, на репетиции он никакой, а телевизор его вытягивает и делает из него просто какую-то невероятную суперзвезду. Такое тоже бывает. Ну и все мы, конечно, ошибаемся – без этого никак. Но в том-то и дело, что проект выстроен психологически очень верно, его придумал психолог-голландец, который уже не один телепроект создал. И если есть осуждение зрителей, если они ругаются, кидаются в телевизор, говорят про кого-то из наставников, что он полный идиот, значит, все идет хорошо, все правильно".

По словам Димы, хватает в проекте и неприятных моментах своего участия в популярном проекте. "Ну вот сейчас, например, в детском "Голосе". Когда прощаешься с кем-то, выходишь после записи, и родители, с которыми ты хорошо до того общался, вдруг демонстративно от тебя отворачиваются. То же самое и во взрослом проекте происходило. Ты тратишь на человека свою энергию, работаешь с ним, а он, когда выходит из проекта, начинает писать про тебя гадости. Но я считаю, такие люди сами себе портят жизнь. Бывают же разные ситуации".

"Поэтому для себя я решил: даже если уходишь откуда-то, не сжигай мосты, энергетически это неверно – ты потом пересечешься с этим человеком, с этими людьми. Вы знаете, у меня столько было обид по жизни! И я помню этих людей. Но все равно с ними общаюсь. Не лицемеря, нет, – просто понимая, что невозможно не общаться в этом мире", – приводит слова Димы журнал "Откровения звезд".