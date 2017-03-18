Виктория Дайнеко впервые прокомментировала расставание с мужем

Певица Виктория Дайнеко разводится с мужем Дмитрием Клейманом . Официально пара еще не подтвердила свой разрыв, однако Виктория и Дмитрий уже не живут вместе.

Более того, на операцию, которую Виктория перенесла накануне, Дмитрий свою супругу не сопровождал. Она в одиночку принесла в клинику свои вещи. Ни моральной, ни физической поддержки мужа не было.

Однако о своей личной жизни певица предпочитает не сильно распространяться.

— Все, что я хотела сказать, я уже сказала. Я хочу, чтобы мои песни говорили за меня, а не я сама много болтала о своей жизни, — заявила Виктория.

Таким образом, звезда не опровергла скорый развод с супругом.