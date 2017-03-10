Любовь живет два года: Вика Дайнеко рассталась с супругом

Похоже, в российском шоу-бизнесе стало на одну семью меньше. Портал Life.ru передает: Вика Дайнеко рассталась с супругом. Пара поженилась весной 2015 года. Тогда певица рассказывала в интервью, как сильно она счастлива в браке, но отмечала, что у них с Дмитрием, как и любых пар бывают бытовые конфликты.

Также Дайнеко говорила, что активно борется с чувством ревности, которое периодически просыпается внутри нее. Потом у пары родилась дочь. Казалось, Дмитрий и Вика по-настощему счастливы. Но в начале весны пара все-таки рассталась. В своей соцсети певица удалила все совместные фотографии с мужем, а в интервью порталу Life.ru подтвердила разрыв. Причиной стали «непримиримые разнограсия». - сообщает Дайнеко.

Видимо, именно проблемы в семье отразились на здоровье Вики, которая в последнее время сильно похудела.