Ирина Салтыкова рассказала о разводе с мужем

Певица Ирина Салтыкова в 1995 году рассталась с мужем Виктором Салтыковым . Прошло больше 20 лет, а эффектная блондинка до сих пор не вышла замуж еще раз.

Сейчас звезда вспоминает тот непростой период в своей жизни.

— В моей жизни была единственная «подстава», когда в ответ на доброту получила «подзатыльник». Имеется в виду мой развод. Тогда я, по сути, еще девочка, наивно хлопающая глазами, верила, что в этом мире все мило, красиво, порядочно. Реальность оказалась жестокой, я отлично уяснила урок: жизнь не такая сладкая, какой кажется, с людьми нужно быть аккуратнее, не доверять, — рассказала Ирина.

С тех пор певица старается никого к себе слишком близко не подпускать и с недоверием относится к людям. Тем не менее, Ирина уверена, что в ее жизни еще появится любимый мужчина.

— Уверена, что у самодостаточной, независимой женщины обязательно все будет хорошо, — заявила Ирина.