Анастасия Волочкова едва не сгорела в своей личной бане

Всем известно, что Анастасия Волочкова — ярая поклонница бань. Путешествуя по всей России, она в каждом городе находит где бы попариться. В Москве у балерины — собственная парная, которая находится на территории ее участка. Сегодня стало известно, что артистка много раз рисковала жизнью, находясь в ней.

Делая ремонт, мастера заметили, что там были нарушены все принципы безопасности. «Когда рабочие стали вскрывать полоки, то я была в шоке. Оказалось, что пол истлел. Предыдущие строители напортачили — вместо деревянных крепежей установили железные. При высокой температуре они все время нагревались, в любой момент мог начаться пожар! Я столько раз рисковала жизнью», — рассказала женщина «СтарХиту».

Настя часто расслабляется в парной, закаляется, и рекомендует своим поклонникам вести такой же образ жизни. Она считает, что именно в бане — секрет ее крепкого здоровья.

Теперь, после работы профессионалов, ей нечего бояться. Здоровью и жизни Анастасии, ее дочке, помощнице по дому и котику, которые живут в особняке, ничего не угрожает.