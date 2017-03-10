Леонардо Ди Каприо вложился в новый бизнес! Куда ушли миллионы актера?

Леонардо Ди Каприо известен не только своими ролями в «Начале», «Титанике» и многих других фильмах. Также актер - знаменитый филантроп и благотворитель. И больше всего Лео занимает судьба нашей планеты! Вот так! Не больше и не меньше! Леонардо даже снял свой фильм «Спасти планету».

А еще Ди Каприо поддерживает проект Адриана Гренье «Поиск самого одинокого кита». На его реализацию он перечислил 50 тысяч долларов. Проект Гренье занимается поиском кита, который издает уникальный звук на определенный частоте, а другие киты так не могут. Задача этой программы найти кита и понять, в чем же дело.

Всего с 1998 года Леонардо Ди Каприо выделил 59 миллионов долларов на развитие экологических программ.

А сегодня стало известно, что актер снова инвестировал средства и стал совладельцем компании по производству замороженных продуктов. Оказывается, главная цель этой компании – вдохновить людей есть больше полезной пищи. Лео заявил, что намерен продолжать бороться за экологию.

«Этими продуктами нужно кормить все население нашей планеты», - добавил Леонардо.