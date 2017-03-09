Джигурда решил стать гражданином ДНР

Никита Джигурда подал документы для получения гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики. Видео, на котором артист посещает офис миграционной службы ДНР, было опубликовано на YouTube-канале министерства информации непризнанной республики.

«Я сын Украины — настоящей, где не ставят людей на колени, чтобы они кричали «Слава Украине!» Я знаю, что Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать. Я за то, чтобы здесь был мир. Чтобы эта душа, распятая, воскресла», — заявил Джигурда.

Кроме того, актер заявил, что является «русским актером и поэтом с украинскими корнями». В ролике Джигурда заполняет документы, необходимые для получения гражданства. 18 февраля Россия признала паспорта и другие документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства властями ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение было принято из гуманитарных соображений.