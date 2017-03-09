Дмитрий Певцов рассказал, почему гордится российской армией

Народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал три повода для патриотизма. Как заявил актер в эфире программы «Звезда на Звезде» с Леонидом Якубовичем , это российская армия, спорт и вера.

«У нас не так много поводов для патриотизма. И в какой-то момент своей жизни я понял, что эти поводы вот они: армия, спорт и вера», - отметил Певцов.

Он добавил, что, хотя не является сентиментальным человеком, не может сдержать эмоций, болея за российских спортсменов на соревнованиях.

«Когда я был на Олимпиадах и сидел, смотрел на наших спортсменов, я человек, шестой десяток идет, и я несентиментальный человек, но, когда играет наш гимн, я понимаю, что это наша страна и я за ней горжусь. Это есть любовь к своей родине, патриотизм», - добавил актер.

Также в эфире программы Певцов подчеркнул, что не стесняется говорить о своей любви к руководству страны. И именно с этим связан запрет на въезд в Латвию, который действует в отношении актера с октября прошлого года.