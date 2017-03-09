Елена Летучая набросилась на Литвинову

Напомним, актриса назвала участника шоу «Минута славы» «ампутантом» и предложила ему «присоединить» вторую ногу, чтобы не давить на жалость судей.

— Я с опозданием, но посмотрела на это нищебродство душ. Ампутант?! Вы серьезно?! Это на Первом?! То, что я увидела в эфире «Минуты славы» по отношению к Жене Смирнову и Виктории Стариковой, недопустимо! И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают. Да потому что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают!

Посмотрите на этого парня, он талантлив, жизнелюбив и достоин уважения, в отличие от многих сидящих в жюри этого конкурса. Стыдно за всех: уважаемых господ, у которых язык повернулся это вообще произнести, и тех, кто это выпустил в эфир, — заявила Елена.