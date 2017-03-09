Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой в бикини

Певица Вера Брежнева поделилась со своими подписчиками в Instagram фото в купальнике. На снимках она позирует у бассейна в желтом бикини. Подборку снимков она назвала "мамочка".

Поклонники оценили серию снимков Брежневой и назвали ее "шикарной женщиной".

"Мы, женщины, тоже мечтаем так выглядеть после родов двух детей))) только получается у единиц!!!", - отметили комментаторы.

Напомним, у 35-летней Веры Брежневой двое детей - 15-летняя дочь Соня и 7-летняя Сара.