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Жену Караченцова лишили водительских прав
Людмилу Поргину, жену актера Николая Караченцова, лишили прав на 18 месяцев, сообщает Life.
Медицинская экспертиза показала, что в день аварии в крови Поргиной было 0,39 промилле алкоголя.
На судебном заседании женщина заявила, что не пила алкоголь.
ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой управляла супруга актера Людмила Поргина. Сообщалось, что в машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева.
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