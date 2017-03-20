Познер о скандале на «Минуте славы»: он был раздут

Журналист Владимир Познер считает, что скандал на шоу Первого канала "Минута славы", который разгорелся в связи с комментариями членов жюри по поводу выступления инвалида без одной ноги, был раздут.

"Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю", — сказал Познер в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

"Я извинился потом перед этим парнем, он был неприветлив и сказал, что больше не будет участвовать в шоу. Я ему пожелал удачи, и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так", — сказал Познер.