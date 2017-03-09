Французский рокер Джонни Холлидей лечится от рака

Французский рок-исполнитель Джонни Холлидей заявил, что проходит лечение от рака, но его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

"Несколько месяцев назад я проходил проверку на наличие раковых клеток, сейчас я прохожу лечение в этой связи", — говорится в заявлении певца в Twitter. "Сегодня моей жизни ничего не угрожает", — добавил он.

Ранее французский рокер перенес две тяжелые операции во Франции и США — по данным СМИ, ему прооперировали спинномозговую грыжу. В 2011 году Холлидей был госпитализирован с приступом тахикардии во время каникул на острове Сен-Бартелеми.

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— Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 8 марта 2017 г.