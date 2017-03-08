Анне Калашниковой подарили на 8 марта автомобиль

Модель Анна Калашникова получила роскошный подарок от тайного возлюбленного.

Некий мужчина подарил ей кроссовер Bentley красного цвета. Помимо собственно машины, которая в России такого цвета одна-единственная, Анну также ждало море роз.

— Никогда еще не была переполнена столькими оттенками чувств, слез, детской радости, счастья и любви! Я счастлива, как никогда! Я это заслужила! За все, что мне пришлось вытерпеть и перенести, за мои слезы и страдания я получила бесценный подарок — тебя! С тобой я поняла, кого ждала всю свою жизнь! — заявила Анна.

При этом модель не раскрыла даже имени своего богатого ухажера.