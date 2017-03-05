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Анисина угрожает Джигурде после "ночи любви"
Фигуристка Марина Анисина опубликовала в Instagram фото в новом образе (она перекрасила свои волосы в черный цвет), сообщив, что начала новую жизнь, в которой Джигурде "пощады не будет". Примирения скандальной пары не случилось даже после "ночи любви", которую спортсменка и шоумен провели, отплясывая в одном из московских ресторанов.
Впрочем, ранее стало известно, что Джигурда обжаловал решение суда о разводе, а пересмотр его состоится 17 марта.
"Я хочу уговорить Анисину не разводиться. Я не даю ей развода", - передает "КП" слова актера. Сама же Анисина, по всей видимости, настроена решительно. Мириться с супругом не собирается.
"Сменила коньки на водные лыжи...Новую жизнь начинаю в новой масти...Пощады Джигурде и недругам не будет!", - написала она под фото.
Страстные танцы парочки после 5 месяцев разлуки были запечатлены на видео.
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