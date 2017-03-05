Анисина угрожает Джигурде после «ночи любви»

Фигуристка Марина Анисина опубликовала в Instagram фото в новом образе (она перекрасила свои волосы в черный цвет), сообщив, что начала новую жизнь, в которой Джигурде "пощады не будет". Примирения скандальной пары не случилось даже после "ночи любви", которую спортсменка и шоумен провели, отплясывая в одном из московских ресторанов.

Сменила коньки на водные лыжи...Новую жизнь начинаю в новой масти...Пощады Джигурде и недругам не будет!#маринаанисина#marinaanissina#пиковаядама#кармен#ледимакбет#принцессатурандот#пушкин#бизе#шекспир#лесков#гоцци#водныелыжи Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Мар 5 2017 в 2:18 PST

Впрочем, ранее стало известно, что Джигурда обжаловал решение суда о разводе, а пересмотр его состоится 17 марта.

"Я хочу уговорить Анисину не разводиться. Я не даю ей развода", - передает "КП" слова актера. Сама же Анисина, по всей видимости, настроена решительно. Мириться с супругом не собирается.

"Сменила коньки на водные лыжи...Новую жизнь начинаю в новой масти...Пощады Джигурде и недругам не будет!", - написала она под фото.

Страстные танцы парочки после 5 месяцев разлуки были запечатлены на видео.