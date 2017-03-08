Анастасию Волочкову прозвали киборгом

Балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников фотографией с отдыха.

Подписчики звезды оказались неприятно удивлены фотографией звезды в купальнике. И «боевая» стойка балерины, и ракурс фото возмутил пользователей соцсети, а в комментариях начался заочный спор, кто придумает для Анатасии наиболее смешное прозвище.

Наиболее яркие сравнения балерины были с киборгом и Терминатором, что, в общем-то, одно и то же. Сама Анастасия все оскорбления, как всегда, пропустила мимо глаз и ушей.