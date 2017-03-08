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Анастасию Волочкову прозвали киборгом
Балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников фотографией с отдыха.
Прекрасное начало дня с кокосовой воды в "Maikhao Dream Villa Resort" @mkdvilla 🌴Прекрасный путь к стройности! Проверено на себе!💃🏼 #красотаиздоровье #аюрведа #пхукет #таиланд #отдых #волочкова #балерина #море #солнце #я #радость #рассвет #volochkova #villas #flowers #followme #beauty #ballerina #love #look #enjoy
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Подписчики звезды оказались неприятно удивлены фотографией звезды в купальнике. И «боевая» стойка балерины, и ракурс фото возмутил пользователей соцсети, а в комментариях начался заочный спор, кто придумает для Анатасии наиболее смешное прозвище.
Наиболее яркие сравнения балерины были с киборгом и Терминатором, что, в общем-то, одно и то же. Сама Анастасия все оскорбления, как всегда, пропустила мимо глаз и ушей.
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