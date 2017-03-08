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Russianshowbiz.info

Анастасию Волочкову прозвали киборгом

Волочкову прозвали киборгом
Фото:
Балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников фотографией с отдыха.
Подписчики звезды оказались неприятно удивлены фотографией звезды в купальнике. И «боевая» стойка балерины, и ракурс фото возмутил пользователей соцсети, а в комментариях начался заочный спор, кто придумает для Анатасии наиболее смешное прозвище.
Наиболее яркие сравнения балерины были с киборгом и Терминатором, что, в общем-то, одно и то же. Сама Анастасия все оскорбления, как всегда, пропустила мимо глаз и ушей.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова
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