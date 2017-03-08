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Самбурская опубликовала постельное фото со звездой из "Универа"

Самбурская опубликовала постельное фото с коллегой
Фото:
Актриса Анастасия Самбурская разместила в своем Instagram фото со съемок в известном сериале. На снимке обнаженная Самбурская со своим коллегой Станиславом Ярушиным лежат с закрытыми глазами в кровати, накрывшись одеялом.
"Ой, а я знаю, что фанаты "Универа" будут в восторге", - подписала под фотографией актриса.
Поклонники в комментариях гадают, вернется ли Анастасия в сериал и будет ли у него продолжение.
Албания Туркмения Шоу-бизнес
Анастасия Самбурская
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