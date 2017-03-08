Самбурская опубликовала постельное фото со звездой из "Универа"

Актриса Анастасия Самбурская разместила в своем Instagram фото со съемок в известном сериале. На снимке обнаженная Самбурская со своим коллегой Станиславом Ярушиным лежат с закрытыми глазами в кровати, накрывшись одеялом.

"Ой, а я знаю, что фанаты "Универа" будут в восторге", - подписала под фотографией актриса.

Поклонники в комментариях гадают, вернется ли Анастасия в сериал и будет ли у него продолжение.