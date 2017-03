Раскрыта причина смерти Джорджа Майкла

Британский певец Джордж Майкл скончался от естественных причин. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на старшего коронера Даррена Солтера.

По словам Солтера, смерть музыканта наступила в связи с «дилатационной кардиомиопатией с миокардитом и ожирением печени». Дилатационная кардиомиопатия — поражение мышцы сердца, миокардит — воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда).

Также старший коронер добавил, что смысла в дополнительных дознаниях нет, в связи с чем расследование прекращается.

Джордж Майкл умер на 54 году жизни 25 декабря 2016 года. За время его музыкальной карьеры было продано порядка 100 миллионов экземпляров его записей, что делает музыканта одним из самых успешных поп-исполнителей. Музыкант дважды получал премии «Грэмми» - за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, композиция I Knew You Were Waiting (For Me), 1987) и за лучший альбом года «Faith» в 1988 году.