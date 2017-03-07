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Джигарханян уехал с молодой женой в Германию
Фото: Instagram
Актер Армен Джигарханян и его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская в начале марта отправились в Мюнхен, чтобы отметить первую годовщину свадьбы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила жена артиста.
Цымбалюк-Романовская также назвала эту поездку «заслуженным отдыхом». С Джигарханяном, по ее словам, они вместе уже 16 лет, но поженились только год назад. Актер долгое время не мог получить развод у своей первой жены Татьяны Власовой, это удалось сделать только в 2015 году.
В конце прошлого года Джигарханян оказался в центре скандала. Уволенные сотрудники Московского драматического театра, худруком которого является Джигарханян, подали на театр в суд. По их мнению, их уволили незаконно. Сотрудники театра утверждают, что новый директор - Цымбалюк-Романовская – «свободно увольняет рожающих актрис».
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