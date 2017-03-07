Джигарханян уехал с молодой женой в Германию

Актер Армен Джигарханян и его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская в начале марта отправились в Мюнхен, чтобы отметить первую годовщину свадьбы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила жена артиста.

Цымбалюк-Романовская также назвала эту поездку «заслуженным отдыхом». С Джигарханяном, по ее словам, они вместе уже 16 лет, но поженились только год назад. Актер долгое время не мог получить развод у своей первой жены Татьяны Власовой , это удалось сделать только в 2015 году.

В конце прошлого года Джигарханян оказался в центре скандала. Уволенные сотрудники Московского драматического театра, худруком которого является Джигарханян, подали на театр в суд. По их мнению, их уволили незаконно. Сотрудники театра утверждают, что новый директор - Цымбалюк-Романовская – «свободно увольняет рожающих актрис».