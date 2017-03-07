Евгений Петросян отказался оплачивать ремонт соседа

Юморист Евгений Петросян не пошел на примирение с соседом даже после того, как тот подал на него в суд.

Мужчина требует взыскать с артиста 400 тысяч рублей. В эту сумму входит поврежденные в результате затопления квартиры новый паркет, подвесной потолок, обои и штукатурка, а также судебные издержки.

Однако юморист заявил, что не имеет к затоплению никакого отношения.

— Я позвонил Евгению. Он сказал, что это не его дело. Женщина, которая там живет, это подруга Степаненко. А Елена со мной вообще как с прокурором разговаривала, — рассказал потерпевший.

Теперь сосед Евгения Петросяна ожидает решения суда и надеется, что артиста обяжут в принудительном порядке оплатить ему дорогостоящий ремонт.