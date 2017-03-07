Дима Билан экономит на одежде

Певец Дима Билан является одним из самых востребованных артистов в российском шоу-бизнесе. Он регулярно задействован в телевизионных проектах, а его концерты собирают аншлаги. Тем не менее, живет певец вовсе не на широкую ногу.

Обставив свой загородный особняк по последнему слову техники и не пожалев денег на обустройство и внутреннее убранство, Дима решил экономить на собственном имидже.

— Открою секрет: я перешел на очень недорогую одежду. Если это только не туфли или какая-нибудь сумка. Мои джинсы, к примеру, стоят 1800 рублей. Сейчас огромное количество дизайнеров, и тратить деньги на одежду — это такая глупость, — рассказал Дима.