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Джигурда хочет от Марины Анисиной третьего ребенка
Скандальный артист Никита Джигурда заявил, что хочет родить от фигуристки Марины Анисиной третьего ребенка.
"Священник, который нас венчал, а потом крестил нашего сына, сказал, что у нас будет третий ребенок. И я хочу предложить Марине родить третьего малыша", - заявил он "Комсомольской правде".
Ранее Анисина опубликовала видео "ночи любви" с Джигурдой. Она опровергла слухи об их воссоединении и заверила, что всю ночь они отплясывали в ресторане ее знакомой. Под утро, по словам фигуристки, шоумен все-таки согласился развестись.
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