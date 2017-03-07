Джигурда хочет от Марины Анисиной третьего ребенка

"Священник, который нас венчал, а потом крестил нашего сына, сказал, что у нас будет третий ребенок. И я хочу предложить Марине родить третьего малыша", - заявил он "Комсомольской правде".

Ранее Анисина опубликовала видео "ночи любви" с Джигурдой. Она опровергла слухи об их воссоединении и заверила, что всю ночь они отплясывали в ресторане ее знакомой. Под утро, по словам фигуристки, шоумен все-таки согласился развестись.