«Мы планировали ребенка за день до расставания»: Ольга Бузова рассказала о предательстве Дмитрия Тарасова

После расставания с Дмитрием Тарасовым в конце прошлого года, телеведущая Ольга Бузова сменила цвет волос, род деятельности, работает на износ, выговаривается в интервью и пытается забыть, что муж променял ее на другую. На днях она дала очередное откровенное интервью, в котором прояснила моменты, которые оказались неочевидными для ее поклонников.

Так, развод для Ольги стал внезапным ударом в спину. С Дмитрием она строила не только дом, но и далекоидущие планы на совместную жизнь. Но ее мечтам не суждено было сбыться. В качестве одной из причин развода Тарасов называл нежелание Ольги отвлечься от карьеры ради создания настоящей семьи.

«У меня были большие планы на будущее: дом, дети, еще одна собака. Могу сказать, что уже давно была готова родить, хотела от него ребенка и мы его планировали. Даже за день до нашего расставания. Поэтому мой мир рухнул в одночасье!.. В ту октябрьскую ночь я была поставлена перед фактом, что нашей семьи больше нет. При этом мне толком ничего не объяснили, не дали прийти в себя. И сразу потребовали выехать из квартиры. Ничего не понимала: неужели после шести лет совместной жизни я не заслужила, чтобы со мной нормально поговорили», — парировала звезда в беседе с редактором журнала «Коллекция Караван историй»..

Караван историй. Как есть. Без прикрас. Правда. Почти вся. Все, что смогла рассказать на сегодняшний момент. Есть моменты о которых пока все ещё сложно говорить...думаю, женщины которые разводились меня поймут. Эта история, возможно, поможет многим из вас пережить тяжелое расставание. С любовью Ваша. Ольга Бузова. В продаже весь март #караванисторий #ольгабузова

Ольга покинула свою уютную квартиру, забрав любимых собачек и чемоданы с одеждой. После развода она осталась ни с чем, так как подписала брачный контракт, в которым дала слово не претендовать на имущество мужа. Она назвала это «унижением, на которое я просто закрыла глаза, потому что слепо любила».

Только теперь, почти через полгода после того, как семейная жизнь рассыпалась в прах в одночасье, Бузова рассказала о том, чего стоило ей пережить трагедию: долгое времязвезда не могла есть, страдала от нарушений сна, тратила последние деньги и время, которого у нее почти не было, на беседы с психологами, которые почти не приносили еоблегчения. Истощенной телеведущей даже пришлось делать капельницы. «Когда я умирала, говорила маме: "Неужели ему плевать?.. Связь разорвана полностью, мосты сожжены"», — подытожила она.