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Анджелину Джоли застукали с новым бойфрендом

Анджелину Джоли застукали с новым бойфрендом
Фото:
Одна из самых красивых женщин в мире появилось в компании молодого человека в Камбодже. Парочку застали за шопингом. Об этом сообщает издание Inquisitr.com.

Фото: Inquisitr.com

На опубликованных снимках актриса явно счастлива. С ее лица не сходит улыбка. Время она проводит в компании своих детей и загадочного незнакомца. А ведь прошло всего полгода с момента подачи заявления на развод с Бредом Питтом.

Фото: Inquisitr.com

Напомним, Анджелина Джоли и Бред Питт вместе растили шестерых детей. Инициатива развода исходила от актрисы, которая заявила, что Питт не справляется с родительскими обязанностями и применил насилие в отношении одного из сыновей.
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Камбоджа Шоу-бизнес
Брэд Питт Анджелина Джоли
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