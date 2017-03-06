Анджелину Джоли застукали с новым бойфрендом

Одна из самых красивых женщин в мире появилось в компании молодого человека в Камбодже. Парочку застали за шопингом. Об этом сообщает издание Inquisitr.com.

Фото: Inquisitr.com

На опубликованных снимках актриса явно счастлива. С ее лица не сходит улыбка. Время она проводит в компании своих детей и загадочного незнакомца. А ведь прошло всего полгода с момента подачи заявления на развод с Бредом Питтом.

Фото: Inquisitr.com