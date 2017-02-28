Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"

Максим Фадеев возмущен новой выходкой Ренаты Литвиновой на шоу "Минута славы". Продюсер заступился за оскорбленного актрисой участника проекта, которого она назвала "ампутантом" и посоветовала пристегнуть ногу.

Руководство "Первого канала" не ошиблось, пригласив в жюри передачи "Минута славы" Ренату Литвинову. Каждый выпуск шоу с ней – сенсация и скандал. Актриса, по мнению телезрителей и пользователей Сети, оказалась чересчур строгим критиком.

Сначала она довела до слез восьмилетнюю Вику Старикову, попытавшуюся спеть композицию Земфиры. Затем от Ренаты досталось танцору-инвалиду Евгению Смирнову , у которого нет одной ноги.

"Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", – предложила Литвинова.

Эти слова покоробили россиян. Комментаторы в Сети буквально распяли актрису за возмутительное, на их взгляд, поведение. Фадеев тоже остро отреагировал на произошедшее. К тому же, продюсер выяснил, что самому Смирнову после критики Ренаты было очень неприятно. Его чувства задели.

"В эфире "Минуты славы" произошел инцидент, который имеет ко мне прямое отношение. После выступления Жени Смирнова с танцем под наш с Наргиз трек "Вдвоем" из уст некоторых членов жюри донеслось такое, мимо чего я пройти не могу", – объяснил свое желание высказаться Максим.

Больше всего внимания в своей колонке на сайте Life.ru Фадеев уделил Ренате Литвиновой. "Напомню, что Женю она назвала "ампутантом" и, окинув его режиссерским взглядом, посоветовала ему "пристегнуть" протез, при наличии которого его инвалидность была бы не так очевидна. Термин "ампутант" действительно существует, но, например, если бы такая реплика прозвучала в эфире любого американского ТВ-шоу (и Познеру это очень хорошо известно), то незамедлительно "говорун", как минимум, пошел бы в суд и заплатил штраф за публичное оскорбление и унижение человека, – уверен продюсер. – А как максимум – несколько тысяч людей собрались бы на демонстрацию, и мести бы "говоруну" месяц тротуары Манхеттена, а в дальнейшем этому человеку бы грозила реальная социальная изоляция – от невозможности устроиться на работу до потери круга друзей".

Несколько дней назад Максим уже нелестно высказывался в адрес Владимира Познера. После просмотра нового выпуска "Минуты славы" продюсер вновь указал на неправоту телеведущего. "После номера Жени он предположил, что его выступление – это спекуляция на жалости людей. Правильно ли я понимаю, что господин Познер против участия людей с любой формой инвалидности в любых ТВ-конкурсах? Доступ им туда должен быть закрыт, как прокаженным? И будто нет их? Но ведь на том же Первом канале аудитория доказала свою толерантность, проголосовав за участника третьего сезона "Голос. Дети", – напомнил Фадеев.

По словам Максима, танцор тяжело перенес обидные слова членов жюри. "Сразу после эфира я позвонил Жене и спросил, как он себя чувствует. Женя – человек не эмоциональный по жизни, но вчера я услышал, что его голос был подавлен. Он сказал: "Как же это ужасно, что все это со мной происходит", – сочувствует Смирнову Фадеев. – Оказалось, что его номер снимался сразу после номера Вики Стариковой, о котором я уже писал. И после того, что с ней сделали некоторые члены жюри, он сказал: "Господи... что же теперь скажут обо мне?". Как в воду глядел. Резюмируя свой текст, я хочу сказать, что лучше быть инвалидом физическим, чем инвалидом духовным. Надеюсь вы меня понимаете".