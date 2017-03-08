Муж Скарлетт Йоханссон намерен отобрать у нее дочь после развода - СМИ

Супруг голливудской звезды Скарлетт Йоханссон французский журналист Ромен Дориак заявил, что намерен забрать их общую дочь Роуз к себе во Францию после официального развода. Об этом пишет портал Page Six со ссылкой на свои источники в окружении пары.

Актриса накануне подала документы на расторжение брака, который продлился три года. О том, что союз кинозвезды и журналиста распадается, таблоиды начали писать в начале января этого года.

По данным СМИ, Дориака не устраивало, что Йоханссон много времени проводит на съемках и последующих рекламных кампаниях фильмов. Якобы именно поэтому он и собирается получить единоличную опеку над дочерью, мотивируя это отсутствием времени на воспитание у матери.