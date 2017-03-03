Словно Афродита: 39-летняя Любовь Толкалина обнажилась на пляже Гоа

Вот уже несколько лет подряд в первые недели весны Любовь Толкалина отправляется в путешествие по Гоа, чтобы помедитировать и побыть какое-то время наедине с собой. На индийское побережье актриса полетела вместе с 15-летней дочерью Марией: они прекрасно проводят время вместе, делятся солнечными снимками и впечатлениями.

Однако фото с занятий йогой и во время медитации интересуют подписчиков чуть меньше, чем снимки Любови в бикини. Пользователи не устают восхищаться стройной фигурой и подтянутыми формами актрисы, буквально осыпая ее комплиментами. Впрочем, Любовь пошла еще дальше и выложила откровенный снимок, на котором артистка позирует на берегу моря полностью обнаженной. «Сегодня на рассвете мы наконец-то добрались до иконографии «Венера стыдливая»..... не удержались. Да извинят меня ханжи, не знаю на свете ни одного другого места, где хотелось бы так. Просто ради красоты в красоте», — написала под снимком Толкалина. Актриса попросила недоброжелателей не беспокоится оставлять комментарии, правда, таких среди ее поклонников и не оказалось — абсолютно все были сражены красотой Любови.

Еще немного самолюбования.... мы встали до рассвета и нашли в Мандреме на пляже совсем не тропический пейзаж и мостик в небо... подарок бога, когда близкая подруга- фотограф Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Мар 5 2017 в 6:01 PST

Напомним, ранее Любовь Толкалина выкладывала откровенный снимок, после косметологической процедуры: она попробовала введение витасомального комплекса и выложила фото, на котором была запечатлена без одежды.

Немного из жизни деревьев и людей.#машамихалкова Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Мар 2 2017 в 9:46 PST

Все проснулись?Утренняя практика.Любочка и ширшассана Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Мар 5 2017 в 9:53 PST

Традиционное. Девочки и цветочки#путеводныетемперы Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Мар 4 2017 в 11:04 PST