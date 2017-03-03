Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Словно Афродита: 39-летняя Любовь Толкалина обнажилась на пляже Гоа
Фото: instagram.com/tolkalinaliuba
Вот уже несколько лет подряд в первые недели весны Любовь Толкалина отправляется в путешествие по Гоа, чтобы помедитировать и побыть какое-то время наедине с собой. На индийское побережье актриса полетела вместе с 15-летней дочерью Марией: они прекрасно проводят время вместе, делятся солнечными снимками и впечатлениями.
Однако фото с занятий йогой и во время медитации интересуют подписчиков чуть меньше, чем снимки Любови в бикини. Пользователи не устают восхищаться стройной фигурой и подтянутыми формами актрисы, буквально осыпая ее комплиментами. Впрочем, Любовь пошла еще дальше и выложила откровенный снимок, на котором артистка позирует на берегу моря полностью обнаженной. «Сегодня на рассвете мы наконец-то добрались до иконографии «Венера стыдливая»..... не удержались. Да извинят меня ханжи, не знаю на свете ни одного другого места, где хотелось бы так. Просто ради красоты в красоте», — написала под снимком Толкалина. Актриса попросила недоброжелателей не беспокоится оставлять комментарии, правда, таких среди ее поклонников и не оказалось — абсолютно все были сражены красотой Любови.
Еще немного самолюбования.... мы встали до рассвета и нашли в Мандреме на пляже совсем не тропический пейзаж и мостик в небо... подарок бога, когда близкая подруга- фотограф
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Напомним, ранее Любовь Толкалина выкладывала откровенный снимок, после косметологической процедуры: она попробовала введение витасомального комплекса и выложила фото, на котором была запечатлена без одежды.
Немного из жизни деревьев и людей.#машамихалкова
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Все проснулись?Утренняя практика.Любочка и ширшассана
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Традиционное. Девочки и цветочки#путеводныетемперы
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Оставить комментарий