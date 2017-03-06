Диму Билана выхаживают врачи

Певец был вынужден из-за болезни пропустить престижную премию. Поклонники в недумении.

Дима Билан был номинирован в номинации "Певец года" на церемонии "Звуковая дорожка МК". Но за наградой артист не приехал. Дело в том, что артист на днях лег в больницу и готовится к серьезной операции.

"Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – пояснил Дима во время сеанса видеосвязи с залом "Крокус Сити Холл". Поклонники стали гадать, что стряслось с их кумиром. Вспомнили, что начале прошлого года артиста поразил сильный гастрит. Он привел к потере веса. Хотя Дима долгое время не решался говорить об этом.

Чтобы гастрит не перерос в язву желудка, врачи посоветовали Диме не только наладить питание, но и перестать нервничать. Постоянные съемки, гастроли, интервью этому, конечно, не сильно способствовали этому. "Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю каши: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается", – рассказывал тогда артист.

А в конце 2016-го звезду госпитализировали. Тогда Билан обнародовал свое фото из больницы, где лежит под капельницей. Оказалось, что исполнитель на протяжении несколько дней плохо себя чувствовал пришлось ехать в поликлинику. Специалисты после обследования поставили изнуренному болезнью Диме диагноз. "Ура ура бронхит !!!!!! ... вообще "прекрасно "! Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней и не рыпаться!", – пожаловался тогда Билан подписчикам. Какая хворь приключилась на этот раз с Биланом, он пока не сообщает.