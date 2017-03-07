Евгений Петросян отказался оплачивать ремонт соседа

По ее словам, представитель Петросяна заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы по оценке ущерба. «Сумму, которую требует соседка, они считают явно завышенной», - рассказала Мышелова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в августе прошлого года в одном из элитных московских домов. Женщина, заявившая, что ее затопили из квартиры Петросяна, потребовала возмещения ущерба в 350 тысяч рублей, компенсации затрат на адвоката и услуги экспертов, которые проводили оценку ущерба. В общей сложности она потребовала с Петросяна 450 тысяч рублей.

Юморист заявил, что в этой квартире живет не он, а его родственница, которая, скорее всего, имеет отношение к «потопу».