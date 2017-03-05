Фото: Солистка "ВИА Гры" порадовала поклонников откровенным декольте

Исполнительница Эрика Герцег, известная по выступлениям за группу "ВИА Гра", продемонстрировала многочисленным подписчикам откровенное фото. На нем 28-летняя девушка представила глубокое декольте.

Снимок Герцег разместила на просторах социальной сети Instagram, и он моментально начал собирать "лайки" от посетителей страницы, принадлежащей певице.