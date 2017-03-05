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Фото: Солистка "ВИА Гры" порадовала поклонников откровенным декольте

Солистка «ВИА Гры» порадовала поклонников новой фотографией
Фото:
Исполнительница Эрика Герцег, известная по выступлениям за группу "ВИА Гра", продемонстрировала многочисленным подписчикам откровенное фото. На нем 28-летняя девушка представила глубокое декольте.
Снимок Герцег разместила на просторах социальной сети Instagram, и он моментально начал собирать "лайки" от посетителей страницы, принадлежащей певице.
Шоу-бизнес
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