Фото: Ким Кардашьян поразила соцсети сексапильным полупрозрачным платьем

Светская львица Ким Кардашьян завершила период "молчания" в соцсетях после ограбления в Париже и начала радовать подписчиков новыми фотографиями.

На одном из снимков она предстает в необыкновенно легком наряде, который едва прикрывает обводы ее тела. Фото было опубликовано на странице телеведущей в Instagram, при этом не сообщается точная дата съемки.

Помимо прочего, Кардашьян балует пользователей Сети кадрами из жизни своей семьи.