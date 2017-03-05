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Фото: Ким Кардашьян превратила родную дочь в готичную леди

Ким Кардашьян превратила родную дочь в готичную леди
Фото:
Популярная телеведущая Ким Кардашьян продемонстрировала на своей дочке мастерство макияжа. Светская львица не скрывает, что хотела превратить девочку в "гота".
Кардашьян опубликовала фотографию у себя на странице в Instagram. Многие подписчики похвалили дочь светской львицы за внезапные перемены имиджа.
Напомним, Ким Кардашьян долгое время не показывалась на публике после ограбления в Париже, которое произошло осенью прошлого года.
Дания Туркмения Шоу-бизнес
Ким Кардашьян
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