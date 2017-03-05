Фото: Ким Кардашьян превратила родную дочь в готичную леди

Популярная телеведущая Ким Кардашьян продемонстрировала на своей дочке мастерство макияжа. Светская львица не скрывает, что хотела превратить девочку в "гота".

Кардашьян опубликовала фотографию у себя на странице в Instagram. Многие подписчики похвалили дочь светской львицы за внезапные перемены имиджа.

Напомним, Ким Кардашьян долгое время не показывалась на публике после ограбления в Париже, которое произошло осенью прошлого года.