Джигурда признался Лене Лениной, как исчезло завещание Браташ

Джигурда в ходе разговора заявил, что ему угрожали, что его детей убьют.

"У меня украли сумку. Я уже везде писал об этом, но всем на*рать. Но я давал его судье, и нотариус держал в руках. А потом мне угрожали, что грохнут моих детей. Угрожали, когда я был после микроинсульта!" - шокировал признаниями Ленину Джигурда.

Это не вошло в программу, но объясняет исчезновение оригинала завещания Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial) Мар 4 2017 в 1:40 PST

При этом шоумен заявил, что его запугивают "люди Жорина".

Ранее сообщалось, что Джигурда сейчас отстаивает то, что Браташ действительно лоставила ему наследство.