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Джигурда признался Лене Лениной, как исчезло завещание Браташ
Лена Ленина записала на видео, как Никита Джигурда рассказал об исчезновении завещания бизнес-леди Людмила Браташ. Светская львица разместила в соцсети видео со съемок своей передачи.
Джигурда в ходе разговора заявил, что ему угрожали, что его детей убьют.
"У меня украли сумку. Я уже везде писал об этом, но всем на*рать. Но я давал его судье, и нотариус держал в руках. А потом мне угрожали, что грохнут моих детей. Угрожали, когда я был после микроинсульта!" - шокировал признаниями Ленину Джигурда.
Это не вошло в программу, но объясняет исчезновение оригинала завещания
Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)
При этом шоумен заявил, что его запугивают "люди Жорина".
Ранее сообщалось, что Джигурда сейчас отстаивает то, что Браташ действительно лоставила ему наследство.
Людмила Браташ была крестной старшего сына Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Она скончалась в феврале 2016 года, предположительно от интоксикации, завещав все свое состояние крестникам. Анисина позднее обвинила Джигурду в изнасиловании Браташ.
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