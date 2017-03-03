Дайнеко написала обращение к поклонникам по поводу дочери

Российская певица, победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко ответила в своем Instagram на комментарии фолловеров, упрекающих ее в том, что она якобы уделяет мало времени своей маленькой дочери. Поклонники раскритиковали певицу после того, как она посетовала на затянувшиеся поиски няни.

«Я считаю, что парам в центрах планирования семьи нужно сначала подбирать идеальную няню, а потом уже детей делать», -- написала Дайнеко. Вслед за этим на нее посыпались советы и рекомендации не перекладывать заботы о ребенке на няню.

В итоге Дайнеко выступила с ответной отповедью, заявив, что должна работать.

«Я тоже хочу жить на планете, где вам с ребёнком все надобности на голову сыпятся, сами холодильники, шкафы заполняют и обеспечивают всем чего можно желать. С высоты такого полёта конечно нужно обвинить мамашу, что не занимается 90% времени из 100% ребёнком и ищет какую-то тетю в помощь. Я бы может тоже так думала, если бы жила в вашем космическом измерении», -- написала она (орфография и пунктуация сохранены. – прим. ред.).