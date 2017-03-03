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Дайнеко написала обращение к поклонникам по поводу дочери

Дайнеко написала обращение к поклонникам по поводу дочери
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Российская певица, победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко ответила в своем Instagram на комментарии фолловеров, упрекающих ее в том, что она якобы уделяет мало времени своей маленькой дочери. Поклонники раскритиковали певицу после того, как она посетовала на затянувшиеся поиски няни.
«Я считаю, что парам в центрах планирования семьи нужно сначала подбирать идеальную няню, а потом уже детей делать», -- написала Дайнеко. Вслед за этим на нее посыпались советы и рекомендации не перекладывать заботы о ребенке на няню.
В итоге Дайнеко выступила с ответной отповедью, заявив, что должна работать.

Я обожаю людей! Людей не любить не возможно! Особенно обожаю эти комментарии о моих безуспешных поисках няни. Что это, говорят, ты сама ребенком не занимаешься? Или что бабушки/дедушки не занимаются? Мне таааакк смешно ребята! Я тоже хочу жить в вашем мире ! Я тоже хочу жить на планете, где вам с ребёнком все надобности на голову сыпятся, сами холодильники, шкафы заполняют и обеспечивают всем чего можно желать. С высоты такого полёта конечно нужно обвинить мамашу, что не занимается 90% времени из 100% ребёнком и ищет какую-то тетю в помощь. Я бы может тоже так думала, если бы жила в вашем космическом измерении . Но к сожалению в реальной жизни, даже если тебя ребёнок сопровождает и на работе, очень сложно Ее выполнять не отвлекаясь от самого любимого человека на свете. Всегда нужен кто-то рядом, кто составит компанию, пока мама старается осуществить возможность лучшей жизни своей семье. Как я люблю людей. Вы настоящие гении. Эталоны родительской любви и заботы! Почётные постояльцы моего чёрного списка. Только из зависти безусловно.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)

«Я тоже хочу жить на планете, где вам с ребёнком все надобности на голову сыпятся, сами холодильники, шкафы заполняют и обеспечивают всем чего можно желать. С высоты такого полёта конечно нужно обвинить мамашу, что не занимается 90% времени из 100% ребёнком и ищет какую-то тетю в помощь. Я бы может тоже так думала, если бы жила в вашем космическом измерении», -- написала она (орфография и пунктуация сохранены. – прим. ред.).
Дайнеко замужем за барабанщиком группы Drum Cast Дмитрием Клейманом. В октябре 2015 года у пары родилась дочь.
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Виктория Дайнеко Дмитрий Клейман
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